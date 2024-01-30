Диетолог Майкл Мосли заявил, что один конкретный корнеплод может оказывать на организм такое же воздействие, как и виагра. Он полезен тем, кто страдает эректильной дисфункцией.

Речь идёт о свёкле. Известно, что этот продукт, особенно его сок, помогает снизить артериальное давление. Но у свёклы есть ещё одно преимущество.

«Что интересно, римляне считали свёклу афродизиаком. И на самом деле она действует так же, как и виагра»

Препарат для лечения эректильной дисфункции вызывает расширение кровеносных сосудов, особенно тех, которые находятся в гениталиях. Вполне возможно, что свёкла делает то же самое, отметил Майл Мосли.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, высокое кровяное давление может являться возможной причиной эректильной дисфункции. Повышенные показатели могут повредить кровеносные сосуды организма, в том числе находящиеся в половом члене или ведущие к нему.