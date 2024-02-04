Сердечный приступ или паническая атака? Как определить разницу, объяснил кардиолог

Симптомы панической атаки и сердечного приступа очень похожи. Кардиолог Мистианн-Блю Миллер из клиники Кливленда в США рассказал, как различить эти два состояния.

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Во время сердечного приступа часть сердца не получает достаточного количества крови. Обычно это происходит из-за закупорки артерии, доставляющей кровь к сердцу.

Паническая атака — это внезапный приступ непреодолимого страха или тревоги, вызванный реакцией организма «бей или беги». Они не опасны для жизни, но всё же влияют на её качество и психическое благополучие.

К наиболее частым симптомам сердечного приступа относятся:

боль или давление в груди;

учащённое сердцебиение;

головокружение или обморок;

чрезмерная потливость, холодный пот;

боль или дискомфорт в верхней части тела, например, в челюсти, шее, руках, плечах или спине;

одышка;

тошнота или рвота;

ощущение надвигающейся гибели.

На паническую атаку указывают следующие признаки:

боль в груди;

учащённое сердцебиение;

потливость;

затруднённое дыхание;

боль в животе или тошнота;

ощущение надвигающейся гибели;

внезапный сильный страх;

слабость или головокружение.

Хотя некоторые симптомы сердечного приступа и панической атаки совпадают, Мистианн-Блю Миллер выделяет ключевые различия, о которых следует знать.

1. Место боли. Во время сердечного приступа боль распространяется на другие области, например, на руку, челюсть или шею. Если это паническая атака, боль обычно остаётся в груди.

2. Когда проявляется боль. Сердечные приступы обычно случаются после физического стресса или напряжения. Это характерный признак, не встречающийся при панических атаках.

«Сердечный приступ может случиться после расчистки снега или подъёма по лестнице. Но у вас не было бы панической атаки после тренировки, если бы не было триггера эмоционального стресса»

3. Как долго длится боль. Симптомы панической атаки длятся от нескольких минут до часа. Затем они исчезают, и вы чувствуете себя лучше. Но сердечный приступ не проходит — боль и другие симптомы могут сохраняться или возникать рывками, постепенно усиливаясь.