Психиатр назвал самый опасный для ментального здоровья возраст

Чаще всего серьезные нарушения психики развиваются в молодом возрасте. Так, пик формирования ментальных расстройств приходится на промежуток от шестнадцати до двадцати пяти лет. Об этом сообщил врач-психиатр Артем Гилев.

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По словам медика, в мире число людей, у которых диагностированы шизофрения или биполярное расстройство, после тридцати или сорока лет весьма мало. При этом проявление данных психических недугов может быть обусловлено генетикой и особенностями развития заболеваний.

— Людей старше 40 лет, которым бы впервые поставили диагноз «шизофрения», практически нет. В 50–60 лет — и подавно. Так что пик выявляемости наиболее серьезных психических заболеваний действительно приходится на 16–17 или 25–30 лет, — рассказал Артем Гилев KP.ru.

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