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Стало известно о пользе клетчатки для защиты груди от рака

Согласно исследованиям, только каждый десятый взрослый потребляет рекомендуемую суточную норму клетчатки. Если вы не входите в их число, пришло время задуматься над рационом.

Стало известно о пользе клетчатки для защиты груди от рака
© Super.ru

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«Диета с высоким содержанием клетчатки может помочь поддерживать уровень гормонов у женщин», — объясняет доктор Келлиэнн Петруччи, эксперт по питанию, в беседе с CNBC.

По его словам, ученые обнаружили, что клетчатка снижает уровень сахара и эстрогена в крови, что, возможно, объясняет, почему вероятность развития рака молочной железы у женщин, которые придерживались диеты, богатой клетчаткой, на 8% ниже по сравнению с теми, кто этого не делал.

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