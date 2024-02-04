Стало известно о пользе клетчатки для защиты груди от рака

Согласно исследованиям, только каждый десятый взрослый потребляет рекомендуемую суточную норму клетчатки. Если вы не входите в их число, пришло время задуматься над рационом.

«Диета с высоким содержанием клетчатки может помочь поддерживать уровень гормонов у женщин», — объясняет доктор Келлиэнн Петруччи, эксперт по питанию, в беседе с CNBC.

По его словам, ученые обнаружили, что клетчатка снижает уровень сахара и эстрогена в крови, что, возможно, объясняет, почему вероятность развития рака молочной железы у женщин, которые придерживались диеты, богатой клетчаткой, на 8% ниже по сравнению с теми, кто этого не делал.