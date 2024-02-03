Главный онколог рассказал, какими видами рака чаще всего болеют россияне

Во всем мире 4 февраля отмечают День борьбы с онкологическими заболеваниями. Эта дата нужна, чтобы привлечь как можно больше внимания к этой болезни. Ведь число заболевших с каждым годом растет. Жители России чаще всего болеют раком кожи, молочной железы, легких, ободочной или прямой кишки, рассказал «Парламентской газете» гендиректор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России, академик Андрей Каприн.

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По его словам, у мужчин в сомнительных лидерах опухоли предстательной железы, легкого, кожи. У женщин — рак молочной железы, кожи, тела матки. Также опасна для всех онкология ободочной или прямой кишки.

В России онкологию лечат в 82 государственных онкологических учреждениях. Спасают жизнь и здоровье россиян более десяти тысяч врачей-онкологов, полторы тысячи радиологов и радиотерапевтов.

Рост числа новых случаев заболевания обусловлен совершенствованием методов диагностики, а также благодаря диспансеризации и профилактическим медосмотрам, считает Андрей Каприн. Так, число онкозаболеваний, выявленных на I-II стадиях, неуклонно растет. К примеру, в 2012 году обнаружили 50 процентов таких случаев, а в 2022-и — почти 60 процентов.