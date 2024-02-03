Главный онколог рассказал, какими видами рака чаще всего болеют россияне
Во всем мире 4 февраля отмечают День борьбы с онкологическими заболеваниями. Эта дата нужна, чтобы привлечь как можно больше внимания к этой болезни. Ведь число заболевших с каждым годом растет. Жители России чаще всего болеют раком кожи, молочной железы, легких, ободочной или прямой кишки, рассказал «Парламентской газете» гендиректор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России, академик Андрей Каприн.
По его словам, у мужчин в сомнительных лидерах опухоли предстательной железы, легкого, кожи. У женщин — рак молочной железы, кожи, тела матки. Также опасна для всех онкология ободочной или прямой кишки.
В России онкологию лечат в 82 государственных онкологических учреждениях. Спасают жизнь и здоровье россиян более десяти тысяч врачей-онкологов, полторы тысячи радиологов и радиотерапевтов.
Рост числа новых случаев заболевания обусловлен совершенствованием методов диагностики, а также благодаря диспансеризации и профилактическим медосмотрам, считает Андрей Каприн. Так, число онкозаболеваний, выявленных на I-II стадиях, неуклонно растет. К примеру, в 2012 году обнаружили 50 процентов таких случаев, а в 2022-и — почти 60 процентов.
Согласно по данным Росстата, за три года с 2020-й по 2022-й количество пациентов с онкологией выросло почти на 70 тысяч человек. В 2020 году впервые поставили такой диагноз 550 тысячам человек, на следующий год — 580 тысячам, а в 2022-м — уже 624 тысячам.