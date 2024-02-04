Эксперты назвали эффективные методы профилактики пневмонии
Пневмония - воспаление легких, в которое вовлекаются все структурные элементы ткани. Из-за этого человеку сложнее дышать, так как кислород поступает с затруднениями, что приводит к снижению его концентрации в крови. Иногда уровень становится настолько критическим, что это приводит к смерти.
Пневмония может быть как самостоятельным заболеванием, так и осложнением после другой болезни. Воспаление легких часто маскируется под грипп или ОРВИ.
В Роспотребнадзоре перечислили простые и эффективные методы профилактики. Специалисты рекомендуют вовремя лечить простуду, хорошо и сбалансированно питаться, закаляться, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, соблюдать режим дня, не переохлаждаться и вовремя прививаться. А недавно врач-педиатр рассказала, чем опасна микоплазменная пневмония и как ее лечить.