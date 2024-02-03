Грозит ли менингитом прогулка без шапки на самом деле

Правда ли, что если ходить без шапки в мороз, будет менингит. Нет. Чтобы стало понятно почему, врач объяснила природу происхождения этого заболевания.

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Оно развивается из-за бактерий, вирусов и грибов, которые передаются воздушно-капельным путём, но никак не появляются от холода. Весомый факт: чаще менингитом болеют в жарких странах.

Ещё нужно понимать, что менингит — это воспаление мозговых оболочек, но в организме всё продуманно — они хорошо защищены от холода органами. Тем не менее это не значит, что нужно разгуливать без шапки. Можно запросто обморозить уши!

Как не заработать менингит

Лучшая защита от менингита — вакцинация. Но она берёт не всех возбудителей. Сделать прививку можно от менингококка, пневмококка и гемофильной палочки типа b.

Также для профилактики важно:

уделить особое внимание гигиене: не трогать лицо грязными руками и своевременно мыть их;

рационально питаться;

вести здоровый образ жизни.

Симптомы менингита

На начальной стадии заболевание напоминает ОРВИ — у человека появляются головная боль, насморк, першит в горле, поднимается температура, рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

Но есть одно серьёзное отличие: при менингите состояние стремительно ухудшается. Приходит момент — и голова начинает болеть уже просто невыносимо, при этом обычные анальгетики такую боль не снимают. Плюс появляются светобоязнь и повышенная чувствительность к звукам.