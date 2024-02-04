Онколог рассказал, как избежать появления рака

«Народные методы не способны вылечить рак, человек только потеряет драгоценное время. Кроме того, инфекционная природа рака до сих пор не подтверждена, хотя есть инфекции, которые могут привести к его развитию, например, вирус папилломы человека», — сообщил онколог в беседе с «Известиями».