Онколог рассказал, как избежать появления рака

Онколог Каприн рассказал, как избежать появления рака
Многие пациенты верят в мифы, которые сопровождают онкологические заболевания. Внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн развеял распространенные заблуждения о раке.
Он рассказал, что на ранних стадиях болезнь может скрываться за такими симптомами, как незначительное повышение температуры и головные боли. Пациенты начинают лечить их самостоятельно, а это может только усилить рост раковых клеток.
Медик рекомендовал проходить профилактические осмотры и диспансеризации, чтобы вовремя оценивать состояние своего организма. По его словам, на ранних стадиях анализ крови на онкомаркеры неинформативен.
Каприн подчеркнул, что система диспансеризации помогает обнаружить рак на ранней стадии и включает скриннинг по семи наиболее распространенным локализациям рака.
«Народные методы не способны вылечить рак, человек только потеряет драгоценное время. Кроме того, инфекционная природа рака до сих пор не подтверждена, хотя есть инфекции, которые могут привести к его развитию, например, вирус папилломы человека», — сообщил онколог в беседе с «Известиями».