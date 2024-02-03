Названа польза откачки спинномозговой жидкости

Проанализированные авторами новой работы исследования на 2473 пациентах показали, что откачка спинномозговой жидкости через поясницу после геморрагического инсульта может препятствовать спазму сосудов мозга и повреждению его тканей. Инсульт с кровоизлиянием приводит к долгосрочному ухудшению кровоснабжения мозга.

Как предполагают ученые, это может быть связано с отложением в тканях мозга продуктов обмена веществ из крови. Это приводит к отеку, сужению артерий и потере ткани мозга. Откачка спинномозговой жидкости позволяет улучшить кровоснабжение мозга, тем самым повышая шансы на выживание без риска тяжелых осложнений. При этом защита от летального исхода наблюдалась в течение шести месяцев или более.