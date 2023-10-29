Врач рассказал, как избежать инсульта

Инсульт — одна из самых коварных болезней: о ней известно довольно много, но предсказать ее возникновение по-прежнему невозможно. Но возможно существенно снизить риск инсульта. В первую очередь нужно проходить диспансеризацию в московских поликлиниках, чтобы вовремя обнаружить факторы риска возникновения инсульта и их скорректировать. Также нужно правильно питаться, отказаться от вредных привычек и заниматься физкультурой. Если инсульт все же случился, то столичная медицина располагает всеми передовыми технологиями для спасения пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Но чтобы врачи могли реализовать все ее возможности, важно при подозрении на инсульт без промедления вызвать скорую помощь.

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О том, как вовремя распознать опасную болезнь, какие уникальные возможности для помощи пациентам есть у московских медиков, почему мужчины оказываются в зоне риска чаще женщин, во Всемирный день борьбы с инсультом порталу mos.ru рассказала Джавгарат Муртазалиева, врач-невролог, заведующая неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения городской клинической больницы (ГКБ) имени В.В. Вересаева.

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Первая помощь при инсульте

Инсульт представляет собой острое нарушение мозгового кровообращения, которое возникает внезапно. Распознать его можно при помощи теста «рука — лицо — речь». Если у человека появляется асимметрия лица, сильная слабость в одной руке или ноге, нарушается речь, он не понимает, что ему говорят, задает один и тот же вопрос — все это сигналы о сбое в работе головного мозга и повод забить тревогу, особенно если это касается пожилых людей.

Первое, что в подобных ситуациях должен помнить каждый, — при подозрении на инсульт нужно как можно быстрее вызвать скорую помощь. Человеку необходимо принять безопасное положение, чтобы он не упал, можно измерить давление, но только после вызова скорой. Самостоятельно принимать или назначать какие-либо лекарственные препараты категорически нельзя.

И вот почему: инсульт бывает двух видов — ишемический, когда просвет сосуда головного мозга закрывает оторвавшийся тромб, и геморрагический, когда сосуд разрывается и происходит кровоизлияние в вещество мозга или вокруг него. От того, какой тип инсульта случился у человека, зависит дальнейшая тактика помощи. Достоверно определить тип инсульта могут лишь врачи при помощи специальных исследований: магнитно-резонансной (МРТ) или компьютерной томографии (КТ) головного мозга.

«Пока пациенту не сделали МРТ или КТ, невозможно достоверно сказать, какой у него вид инсульта. Поэтому нельзя давать аспирин или снижать давление, если оно высокое. У нас очень умный организм, способный справляться с критическими ситуациями, так как мозг — это жизненно важный орган. Если какой-то сосуд закрылся тромбом, мозг может специально повышать артериальное давление, чтобы через соседние сосуды кровь достигла нужного участка. Снизив в этот момент давление, мы помешаем мозгу скомпенсировать состояние, и симптоматика ухудшится», — объясняет Джавгарат Муртазалиева.

От скорости оказания медицинской помощи зависят дальнейший прогноз и реабилитация. У врачей есть понятие терапевтического окна — это время, когда пациенту с инсультом можно вводить тромболитик (препарат, растворяющий тромб). По стандарту оно длится четыре с половиной часа. Но чрезвычайно важно понимать: если инсульт случился, ни в коем случае нельзя надеяться на это время и откладывать вызов скорой.

«Мозг устроен так, что нейроны начинают погибать с первых минут, и запаса нет. Каждую минуту при инсульте погибает два миллиона нейронов. Наша задача — сократить зону поражения, чтобы снизить риски инвалидизации. Чем раньше будет оказана медицинская помощь, тем эффективнее будет лечение», — говорит врач.

Поэтому основная помощь, которую можно оказать человеку с инсультом вне медицинского учреждения, — вызвать скорую и побыстрее доставить его в больницу.

Уникальная инсультная сеть

Стационары, в которых москвичам с острыми нарушениями кровообращения оказывают экстренную помощь, входят в состав региональной сосудистой сети. Такой центр при ГКБ имени В.В. Вересаева, в котором работает Джавгарат Муртазалиева, стал одним из первых, вошедших в московскую инсультную сеть. Сегодня в ней уже 13 сосудистых центров. Они расположены таким образом, чтобы скорая помощь довезла пациента с инсультом из любой точки Москвы в ближайший специализированный стационар как можно быстрее.

«В Москве действует инсультная сеть — уникальная система оказания помощи пациентам при инсульте. В ее рамках создана маршрутизация скорых и пациентов из любого района города. Оказание медицинской помощи в Москве организовано на очень высоком уровне. У нас жестко регламентированы стандарты, все четко прописано, и мы это выполняем. Не надо тратить время на поиски знакомых, нужно как можно быстрее вызвать скорую», — говорит Джавгарат Муртазалиева.

В сосудистом центре пациента сразу встречает команда специалистов: невролог, рентгенолог, рентгенэндоваскулярный хирург и реаниматолог. Благодаря сервису взаимодействия скорой и приемного отделения стационара данные о пациенте из системы скорой сразу же передаются в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), где их видят сотрудники больницы. А наглядные цветовые подсказки укажут на приоритетность оказания медпомощи, выделят тех, кто находится в критическом состоянии и кому нужна оперативная медицинская помощь. Таким образом, врачи заранее знают, откуда везут пациента, какой у него диагноз и какие ключевые параметры состояния его организма. К приезду скорой подготавливают кабинет томографии и аппаратуру.

Как только пациент поступает в больницу, его сразу же везут на томографию, чтобы определить тип инсульта. Возможности экстренного МРТ позволяют врачам выбирать тактику лечения, даже если неизвестно время начала инсульта. Когда исследование показывает, что пациент находится в терапевтическом окне и кровоизлияния в головной мозг нет, врачи могут ввести тромболитик.

«Помощь при инсульте — самая высокотехнологичная. Еще несколько лет назад мы не предполагали, что такое возможно, а теперь это наша повседневная реальность», — говорит врач.

После введения тромболитика делают ангиографию головного мозга, и, если врачи понимают, что закрыт очень крупный сосуд, пациент напрямую попадает в рентген-операционную. В ней эндоваскулярный хирург проводит тромбоэкстракцию — удаление тромба.

«Если пациент вовремя попадает к нам, так называемое драматическое улучшение может наступить прямо на операционном столе. Например, при поступлении в стационар он не мог двигать рукой, ногой, не понимал речь, а в момент восстановления кровотока, когда еще не закончена операция, он приходит в себя и спрашивает, что с ним», — делится опытом заведующая отделением.

У человека, поступившего вне терапевтического окна, с помощью КТ оценивают жизнеспособность тканей мозга и при определенных показаниях также удаляют тромб.

«Те возможности, которые у нас есть для лечения инсульта сегодня, мы не могли себе представить даже 10 лет назад. Сосудистая неврология в Москве опережает многие европейские стандарты оказания помощи. Единственное, от чего мы зависим, — это время поступления пациента. Важно вызывать скорую вовремя, иначе мы просто не сможем применить все эти мощности», — говорит врач.

Культура ЗОЖ и диспансеризация

Инсульт опасен и непредсказуем, но его можно избежать или существенно снизить риск его возникновения за счет уменьшения факторов риска. Среди них — сахарный диабет, болезни, вызывающие повышенную свертываемость крови, повышение артериального давления, холестерина и образование холестериновых бляшек, нарушение ритма сердца. И если об опасности этих факторов знают многие, то на аритмию часто не обращают должного внимания. Примерно половина инсультов возникает у людей с фибрилляцией предсердий, когда тромб образовывается в сердце и движется с током крови в мозг. Такие инсульты — кардиоэмболические — протекают тяжелее всех и, как следствие, чаще приводят к летальному исходу.

Инсульт в последние годы молодеет вместе с заболеваниями, которые к нему приводят. Еще некоторое время назад врачи называли «молодым» инсульт у 50-летнего человека, а сейчас не редкость случаи, когда с инсультом поступают люди в возрасте 40 и даже 30 лет, особенно это касается мужчин. По словам врача, до 65 лет инсульты чаще встречаются именно у мужчин, поскольку они больше подвержены воздействию вредных привычек и гораздо реже, чем женщины, проходят диспансеризацию и посещают врачей.

Поэтому жизненно важно контролировать показатели сахара и холестерина в крови, следить за артериальным давлением. В случае ощущений замирания или перебоев в работе сердца обязательно обращаться к врачам. В Москве есть все условия для своевременной помощи: в поликлиниках доступны современные методы исследования.

«Все разработки для снижения риска инсульта есть, надо просто следить за здоровьем. Здоровый образ жизни должен стать культурой. Если правильно заниматься профилактикой, риск возникновения инсульта значительно снижается. Потому что чаще всего ведущие к инсульту факторы можно было бы предотвратить или хотя бы уменьшить», — говорит Джавгарат Муртазалиева.

Врачи научились спасать мозг, но жизнь после инсульта не будет прежней: очаг поражения все равно остается. Дальнейшая реабилитация зависит от вида и тяжести перенесенного заболевания, и для каждого пациента она разрабатывается индивидуально.