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Названы провоцирующие эпилепсию факторы

Некоторые болезни и состояния могут способствовать развитию эпилепсии, предупредила терапевт Виктория Иванова. Провоцирующие приступы факторы она назвала в беседе с NEWS.ru.

Названы провоцирующие эпилепсию факторы
© Lenta.ru

По ее словам, спровоцировать эпилепсию могут черепно-мозговые травмы, инфекции, в частности, менингит, ВИЧ, вирусный энцефалит.

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Фактором развития эпилепсии также, добавила Иванова, могут стать острые или хронические отравления — например, алкоголем, наркотиками, угарным газом, ртутью.

Кроме того, это заболевание может быть спровоцировано интоксикацией организма при тяжелых заболеваниях печени и почек, инсультом и опухолью головного мозга, заключила врач.

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Виктория Иванова