Названы провоцирующие эпилепсию факторы

Некоторые болезни и состояния могут способствовать развитию эпилепсии, предупредила терапевт Виктория Иванова. Провоцирующие приступы факторы она назвала в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, спровоцировать эпилепсию могут черепно-мозговые травмы, инфекции, в частности, менингит, ВИЧ, вирусный энцефалит.

Фактором развития эпилепсии также, добавила Иванова, могут стать острые или хронические отравления — например, алкоголем, наркотиками, угарным газом, ртутью.