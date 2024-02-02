«Ничего хорошего»: вирусолог об опасности проекта Билла Гейтса в Африке

Фонд Билла и Мелинды Гейтс финансирует проект по выведению генетически модифицированных комаров для борьбы с малярией в Африке, однако ничего доброго от этого ждать не стоит, заявил международный эксперт по организации ветеринарного здравоохранения и борьбе с зоонозными болезнями вирусолог Григор Григорян.

© News.ru

По его словам, которые приводит «Ридус», стоит настороженно относиться к деятельности миллиардера, потому что результаты исследования могут быть использованы для создания биологического оружия.

Как отметил эксперт, в рамках проекта Гейтса выводятся только комары-самцы, притом что человека кусают в основном самки. Так, ГМО-самцы должны будут через спаривание передать самкам ген, который не позволит потомству дожить до взрослого периода, когда они начинают пить кровь, объяснил Григорян.

«Все это нуждается в очень осторожном подходе и тщательном контроле. Учитывая, кто такой Билл Гейтс и в чем он замешан (бигфарма, преступления против человечества), думаю, что ничего хорошего от этой «доброй инициативы» ждать не стоит», — отметил вирусолог.