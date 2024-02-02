Успешно испытана ДНК-вакцина против ВИЧ

Ученые обнаружили, что ДНК-вакцинация может индуцировать устойчивый многолетний иммунитет против ВИЧ, обусловленный CD8+ Т-клетками. Результаты успешных испытаний опубликованы в журнале PLOS ONE.

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Биологи разработали ДНК-вакцины, усиленные белком PD-1, играющим важную роль в дифференцировке иммунных клеток. Предыдущие исследования на мышах показали, что эта стратегия позволяет более эффективно доставлять антиген (фрагмент вируса) дендритным клеткам, которые презентуют его рецепторам T-клеток для инициации иммунного ответа.

В 2021 году исследователи сообщили о результатах исследования на макаках-резусах, в ходе которого оценивался потенциал ДНК-вакцины pRhPD1-p27 с усиленным PD-1 против вируса иммунодефицита обезьян и человека (SHIV). Вакцина обеспечивала устойчивый контроль над уровнем SHIVSF162P3CN, что было опосредовано сильным CD8+ Т-клеточным ответом. Вирусы не обнаруживались в крови животных в течение двух лет.