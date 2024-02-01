В Китае вылечили парализованного человека аналогом импланта Маска

Ученые в КНР составили конкуренцию устройству компании Илона Маска и вернули часть двигательных способностей парализованному пациенту с помощью схожего нейроимпланта. Об этом сообщает South China Morning Post.

© Российская Газета

Ранее Маск сообщил, что первый человек прошел процедуру вживления в мозг импланта от разработчика Neuralink, а также заверил в успешности процедуры. Имплант призван вернуть подвижность конечностей с использованием управления со смартфона или компьютера при помощи силы мысли.

В Китае процедура вживления импланта также стала первой.

Первым пациентом, который получил возможность пройти испытания, стал мужчина с параличом всех конечностей после ДТП в 2010 году. Чип размером с две монеты ему вживили осенью 2023 года, и спустя три месяца тренировок были достигнуты первые результаты.

"С помощью алгоритма машинного обучения пациент может самостоятельно есть и пить", - рассказала команда разработчиков пекинского университета Цинхуа. Чип потенциально сможет объединить человеческий интеллект с компьютером.