В Китае вылечили парализованного человека аналогом импланта Маска

В Китае вернули подвижность парализованному пациенту аналогом импланта Маска
Ученые в КНР составили конкуренцию устройству компании Илона Маска и вернули часть двигательных способностей парализованному пациенту с помощью схожего нейроимпланта. Об этом сообщает South China Morning Post.
Ранее Маск сообщил, что первый человек прошел процедуру вживления в мозг импланта от разработчика Neuralink, а также заверил в успешности процедуры. Имплант призван вернуть подвижность конечностей с использованием управления со смартфона или компьютера при помощи силы мысли.
В Китае процедура вживления импланта также стала первой.
Первым пациентом, который получил возможность пройти испытания, стал мужчина с параличом всех конечностей после ДТП в 2010 году. Чип размером с две монеты ему вживили осенью 2023 года, и спустя три месяца тренировок были достигнуты первые результаты.
"С помощью алгоритма машинного обучения пациент может самостоятельно есть и пить", - рассказала команда разработчиков пекинского университета Цинхуа. Чип потенциально сможет объединить человеческий интеллект с компьютером.
По заверениям ученых, их нейроимплант менее инвазивный, чем у компании Маска, а потенциал его использования включает расширение когнитивных способностей парализованного человека в будущем.