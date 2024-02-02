Специалисты Bloomberg утверждают, что рост числа заражений сифилисом в США связан с нехваткой финансирования для медицинских учреждений. Политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла утверждает, что проявление подобных болезней, как сифилис, для Америки является хроническим явлением.

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Он подчеркивает, что причина этого явления известна уже давно: это отношение к венерическим болезням среди солдат армии США после Второй мировой войны. Тем не менее, Перла указывает на вторую, не менее стыдную причину – изменение ценностей в западном обществе.

Сексуальная революция и изменение общественного менталитета в последующие десятилетия привели к более свободному отношению к ЗППП, что, согласно Перле, создает опасные последствия и «стигматизирует» эти заболевания.

В целом, Перла обращает внимание на тот факт, что усилия пропагандистов наркотиков в западных странах привели к изменениям в потреблении веществ, а также способствовали увеличению случаев сифилиса.