Эксперт оценил рекордное число заболевших сифилисом американцев
Специалисты Bloomberg утверждают, что рост числа заражений сифилисом в США связан с нехваткой финансирования для медицинских учреждений. Политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла утверждает, что проявление подобных болезней, как сифилис, для Америки является хроническим явлением.
Он подчеркивает, что причина этого явления известна уже давно: это отношение к венерическим болезням среди солдат армии США после Второй мировой войны. Тем не менее, Перла указывает на вторую, не менее стыдную причину – изменение ценностей в западном обществе.
Сексуальная революция и изменение общественного менталитета в последующие десятилетия привели к более свободному отношению к ЗППП, что, согласно Перле, создает опасные последствия и «стигматизирует» эти заболевания.
В целом, Перла обращает внимание на тот факт, что усилия пропагандистов наркотиков в западных странах привели к изменениям в потреблении веществ, а также способствовали увеличению случаев сифилиса.
Некоторые решения, направленные на популяризацию наркотиков в сочетании с пандемией COVID-19, привели к тому, что многие американцы теперь употребляют наркотики в рабочее время, так как не нужно скрываться от начальства и коллег. Это, по словам Перлы, является своего рода саморазрушением.