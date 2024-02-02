Названы три свидетельствующих о смертельно опасной болезни сигнала организма

Беспричинный затяжной кашель, головные боли и еще несколько симптомов могут быть признаками рака, заявила кандидат медицинских наук, онколог Европейского медицинского центра (ЕМС) Юлия Вахабова. Их врач перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

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Самым красноречивым тревожным звонком Вахабова назвала беспричинное снижение веса. По ее словам, если никаких изменений образа жизни не происходило, а человек стремительно худеет, ему стоит насторожиться.

«Снижение веса без ограничений в питании и увеличения физической активности может быть признаком онкологических заболеваний. Дело в том, что злокачественные клетки в организме требуют большего количества энергии, чем человек получает из пищи», — объяснила врач.

Еще одним признаком, который может свидетельствовать о развитии смертельно опасного заболевания, онколог назвала изменение аппетита. Она объяснила, что снижение или исчезновение тяги к еде и изменение вкусов любимых блюд может свидетельствовать о наличии раковых клеток в организме. Например, при раке поджелудочной железы аппетит часто вообще исчезает, добавила врач.

Вахабова обратила внимание россиян на то, что еще одним тревожным сигналом может быть повышенная утомляемость.

«Если раньше тренировка в зале давалась легко, а сейчас она же вызывает усталость, важно незамедлительно обратиться к терапевту, чтобы исключить развитие онкологических заболеваний в организме. Повышенная утомляемость — частый симптом рака любого органа и любой локализации», — подчеркнула собеседница «Ленты.ру».