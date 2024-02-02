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Гинцбург: пандемия COVID-19 продолжается, возбудитель никуда не делся

Пандемия COVID-19 продолжается, возбудитель болезни никуда не делся. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, передает ТАСС.

Гинцбург: пандемия COVID-19 продолжается, возбудитель никуда не делся
© Gazeta.ru

«Михаил Альбертович (Мурашко, министр здравоохранения России. - прим. ред.) в своем выступлении очень правильно заметил, что прошедшая пандемия, на самом деле - продолжающаяся», - уточнил он.

По словам Гинцбурга, возбудителя "стало только больше".

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До этого он рассказал, что регионам РФ отгрузили более 290 тысяч обновленных вакцин "Спутник лайт". При этом Минздрав продлил действие временного порядка организации работы медицинских учреждений в целях профилактики и снижения рисков распространения COVID-19 до 1 января 2025 года.

Накануне Минздрав рекомендовал россиянам ревакцинироваться от COVID-19 через год. В середине декабря 2023 года ведомство зарегистрировало обновленный "Спутник Лайт". Эта версия вакцины отличается антигенным составом.

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