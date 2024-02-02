Иммунолог Маховая рассказала, что провоцирует развитие псориаза

Врач-аллерголог-иммунолог Людмила Маховая рассказала "Известиям" о причинах возникновения псориаза.

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Доктор отметила, что заболевание может возникнуть вследствие генетической предрасположенности, из-за нарушения обмена веществ, иммунных или регуляторно-трофических нарушений.

Врач также отметила, что чаще всего это заболевание возникает в возрасте 16–22 лет или 57–60 лет, но при этом число малолетних детей с псориазом увеличивается, а само заболевание «молодеет».

По словам Маховой, первичный элемент псориаза – это одиночная папула розового или красного цвета, которая покрыта большим количеством рыхлых светлых чешуек.

Врач призвала людей быть более внимательными к своему здоровью и правильно ухаживать за кожей, чтобы избежать возможных проблем. Для профилактики псориаза рекомендуется вести здоровый образ жизни, снижать уровень воздействия стрессовых факторов и не игнорировать инфекционные и хронические заболевания. Специалист также рекомендовала ограничить употребление алкогольных напитков, острых блюд, специй и животных жиров в питании, а включить в пищу растительные жиры (масла), фрукты и овощи.

«При наличии высыпаний на коже важно вовремя обратиться к врачу-дерматологу, который после сбора анамнеза и осмотра назначит необходимые исследования и эффективную терапию», — заключила Маховая.