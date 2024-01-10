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Как остановить выпадение волос, объяснила дерматолог

От проблем со здоровьем никто не застрахован, в том числе врачи. В свое время доктор Нира страдала от выпадения волос, потеряв около 50% шевелюры. Однако ей удалось изменить ситуацию.

Как остановить выпадение волос, объяснила дерматолог
© Unsplash.com

О том, как остановить выпадение волос, дерматолог рассказала Mirror.

Эксперт назвала три способа борьбы с потерей локон. Следовать им могут как мужчины, так и женщины.

Не сушить горячим воздухом

По мнению эксперта, сушка волос горячим волосом вредна для них. Согласно последним исследованиям, стержень волоса в таком случае набухает и делает его более ломким. Сушить голову дерматолог рекомендует с помощью фена, но на самой низкой температуре и не близко к голове.

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Не делать тугие прически

Тугие прически, как считает эксперт, могут повредить волосяной фолликул. Кроме того, есть риск вызвать тракционную алопецию, то есть облысения.

Не плавать в хлорированной воде без шапочки

Специалист не плавает в хлорированной воде без шапочки. Хлор, как известно, обладает дезинфицирующим свойством, поэтому он может лишить волосы влаги.

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