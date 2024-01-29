Новая волна птичьего гриппа беспокоит ученых по всему миру: что нам известно

Штамм H5N1 существует с 1996 года, но раньше он заражал только домашних птиц и вызывал локальные вспышки. Однако, пока он перемещался между птицами, патоген добрался до Антарктиды, и по пути, как считают специалисты, становился сильнее. "Рамблер" расскажет, что сейчас происходит с птичьим гриппом и почему ученые бьют тревогу.

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С 2021 года Европа и Америка страдают от почти непрерывной вспышки птичьего гриппа H5N1, которую называют «крупнейшей за всю историю» на трех континентах. Вирус поразил десятки миллионов птиц и тысячи млекопитающих во всем мире. Вспышки вируса в прошлом году также стали более распространенными в Африке и Азии.

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В СМИ также сообщили, что в 2023 году в Аргентине погибли почти 96% новорожденных южных морских слонов из-за птичьего гриппа. Так, на трех пляжах, куда приходят морские слоны для размножения, было найдено более 17 тысяч трупов их детенышей - в регионе вымерло почти целое поколение этих животных.

Недавно стало известно, что птичий грипп впервые убил белого медведя. Ранее от этого штамма погибали каспийские тюлени, медведи гризли, дельфины, выдры, норки и лисы. Всего вирус H5N1 поразил около 345 видов птиц и млекопитающих.

При этом в Камбодже за последний месяц было зарегистрировано два случая птичьего гриппа H5N1 у людей. Первый случай заболевания был зарегистрирован у трехлетнего мальчика на прошлой неделе в провинции Прейвэнг на юго-востоке Камбоджи. В воскресенье у 69-летнего мужчины в провинции Сиемреап на северо-западе Камбоджи также было обнаружено заражение.

И трехлетний ребенок, и 69-летний мужчина находились в реанимации. Прежде чем заболеть, пожилой мужчина вырастил десятки цыплят, а мальчик жил в деревне, где погибли куры и утки.

Птичий грипп – «экзистенциальная угроза мировому биоразнообразию»

Доктор Крис Уолцер, исполнительный директор по здравоохранению Общества охраны дикой природы, ранее в этом месяце призвал правительства всего мира «отнестись к этому растущему кризису с той срочностью, которую он требует».

«H5N1 теперь представляет реальную угрозу мировому биоразнообразию», — предупредил Уолцер. «Он заразил более 150 диких и домашних видов птиц по всему миру, а также десятки видов млекопитающих. Вспышка птичьего гриппа является крупнейшей в мире, а также в истории США: с тех пор, как она впервые появилась у домашних водоплавающих птиц в Китае в 1996 году, погибли сотни миллионов птиц».

«Во всем мире HPAI H5N1 в настоящее время заразил многих млекопитающих, в том числе лисиц, пум, скунсов, а также черных и бурых медведей в Северной Америке», — добавил Уолцер. «Отбор образцов показывает, что более 95 процентов южного морского слона (Mirounga leonina) детеныши, родившиеся на расстоянии 300 км от береговой линии Патагонии, умерли в конце 2023 года. Это первое сообщение о массовой смертности морских слонов в этом районе по любой причине за последние полвека. Новость о целом виде морских слонов, найденных мертвыми или умирающими на пляжах для размножения, можно назвать только апокалиптической».

По словам специалиста, цена бездействия уже наносит серьезный ущерб дикой природе. Работая над тем, чтобы помочь пострадавшему населению выздороветь, мы должны сохранять бдительность в отношении распространения этого смертельного патогена среди людей, пока не стало слишком поздно.