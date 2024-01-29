Хирурги спасли пациента, который 20 лет не мог дышать полной грудью

«Легкое, объем которого у здорового человека составляет примерно четыре литра, у нашего пациента сжалось до размеров грейпфрута. Представьте: вы хотите сделать обычный, ровный вдох. И вдруг, не доходя до половины этого вдоха, что-то вас останавливает. И все. И так каждый раз. Организм хочет наполниться кислородом, а нормально дышать невозможно. Имея самый большой в России опыт операций на диафрагме, необходимое оборудование и специалистов, а также по жизненным показаниям мы решились на транспортировку пациента в Москву. Хирурги знают, что взять пациента, когда он полностью зависим от ИВЛ, на операцию - высочайший риск. Но на другой чаше весов - гибель человека от удушья», — пояснил Дмитрий Базаров.