"Второе дыхание": хирурги спасли пациента, который 20 лет не мог дышать полной грудью
Уникальную операцию - вместо тяжелой и травматичной пересадки легких - выполнили в Российском научном центре хирургии имени академика Б.В. Петровского. Хирурги спасли пациента, чье легкое 20 лет было зажато диафрагмой.
К столичным хирургам обратились коллеги из регионального медцентра: требовалась экспертная консультация, нужна ли пациенту пересадка легких?
«30 лет назад мужчина получил травму левого легкого. А спустя 10 лет начал жаловаться на одышку. Постепенно состояние ухудшалось. Ему был поставлен диагноз "эмфизема" и начато консервативное лечение. Со временем даже минимальные физические нагрузки становились невозможными, нарастала общая слабость. Прежде сильный работоспособный мужчина, по сути, стал инвалидом. Когда коллеги обратились к нам за консультацией, пациент был на постоянной кислородной поддержке и полностью зависим от нее. Плюс осенью он перенес двустороннюю пневмонию, что ещё больше усугубило состояние», — рассказал "РГ" заведующий отделением торакальной хирургии и онкологии РНЦХ имени академика Петровского, доктор медицинских наук Дмитрий Базаров.
О состоянии пациента на тот момент можно сказать коротко - отчаяние. Способствовала тому и хроническая гипоксия. Он практически прощался с родными. Обследование специалистами РНЦХ показало причину такого тяжелого состояния: дышать мужчине не давала диафрагма, патологический подъем которой зажал, как в тиски, одно легкое.
«Легкое, объем которого у здорового человека составляет примерно четыре литра, у нашего пациента сжалось до размеров грейпфрута. Представьте: вы хотите сделать обычный, ровный вдох. И вдруг, не доходя до половины этого вдоха, что-то вас останавливает. И все. И так каждый раз. Организм хочет наполниться кислородом, а нормально дышать невозможно. Имея самый большой в России опыт операций на диафрагме, необходимое оборудование и специалистов, а также по жизненным показаниям мы решились на транспортировку пациента в Москву. Хирурги знают, что взять пациента, когда он полностью зависим от ИВЛ, на операцию - высочайший риск. Но на другой чаше весов - гибель человека от удушья», — пояснил Дмитрий Базаров.
Опыт команды хирургов и анестезиологов-реаниматологов РНЦХ помог провести сложнейшую операцию: в течение шести часов врачи сначала опускали диафрагму, а затем расправляли легкое, которое годами было сжато и, по сути, не работало.
Состояние больного удалось стабилизировать, а затем, уже в послеоперационном периоде, за счет правильно подобранных методов интенсивной терапии ему помогли снова дышать самостоятельно.
«Этот случай - показательный пример синергии двух сильных отечественных научных медицинских школ: хирургической (развивать направление операций на диафрагме начинал в СССР основатель РНЦХ академик Борис Васильевич Петровский, а сейчас продолжают специалисты Центра) и школы анестезиологии-реаниматологии. Сейчас мы двигаемся именно по этому пути: специалисты разных профилей усиливают друг друга, а мощная исторически сложившаяся база стала фундаментом самых передовых исследований и разработок, методов лечения, которые постепенно переходят из категории уникальных в стандарты медицинской помощи в нашей стране», — рассказал директор РНЦХ имени академика Петровского, академик РАН Константин Котенко.
Через несколько недель после выписки пациент полностью независим от кислородной маски, самостоятелен и подвижен. Знакомый всем со времени эпидемии COVID-19 показатель сатурации - 95%. До операции даже на кислороде не удавалось "подняться" выше 92%.
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