Врач назвала продукт для профилактики гипертонии

Для профилактики гипертонии можно употреблять в пищу темный шоколад. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на врача-кардиолога Ольгу Молчанову.

«Способность темного шоколада и какао бобов оздоравливающе влиять на выстилку сосудов – эндотелий – известна давно», – сообщила она.

Говоря о пользе темного шоколада, врач сослалась на исследование китайских медиков, которые доказали подобное, изучив показатели 65 тысяч людей. Они выяснили, что продукт действительно снижает риски развития гипертонии, венозной тромбоэмболии и предотвращает формирование кровяных сгустков в венах.

При выборе шоколада следует отдавать предпочтение темному с содержанием 70% какао. Хранить продукт необходимо в сухом и прохладном месте. Благодаря правильному хранению шоколада его срок годности может составлять до двух лет, заверила кардиолог.