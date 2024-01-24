Почему температура тела ниже нормы и как ее повысить

Гипотермия — это опасное понижение температуры тела, обычно вызванное длительным воздействием низких температур. Это чаще всего происходит с наступлением зимних месяцев, но случается и по другим причинам.

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О том, почему у вас может быть низкая температура, — в материале «Рамблера».

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Аномально низкая температура тела может быть очень серьезной и даже смертельно опасной. Пониженная температура тела может возникнуть при чрезмерном воздействии низких температур, шоке (внезапная потеря сознания, головокружение или обморок), чрезмерном употреблении наркотиков/алкоголя или при нарушениях обмена веществ, таких как диабет или гипотиреоз, говорит доктор Анчи Ли.

Как проявляется гипотермия

Согласно медицинской энциклопедии США, признаками и симптомами гипотермии являются:

Спутанность сознания,

Сонливость,

Холодная, бледная кожа,

Замедленный пульс и дыхание,

Неконтролируемая дрожь, а затем полное отсутствие дрожи,

Потеря координации,

Слабость.

Как правильно измерить температуру тела

Если вы измеряете температуру тела и беспокоитесь, что она слишком низкая, сначала убедитесь в правильности полученных показаний и учтите факторы, которые могут на них повлиять.

Не измеряйте температуру сразу после выполнения определенных действий. Например:

В течение часа после физических упражнений или горячей ванны,

В течение 30 минут после курения,

В течение 30 минут после употребления горячего или холодного напитка.

Показания вашего термометра будут зависеть от того, в какой части тела вы снимали показания. Как правило, ректальное измерение температуры считается наиболее точным и наиболее близким к основной температуре тела.

Другие показания, такие как ушная или подмышечная температура, являются менее точными периферическими показаниями, особенно у людей, испытывающих лихорадку или переохлаждение. Обзор 75 исследований показал, что эти показания часто выходят за пределы допустимого диапазона в 0,5 градуса. В этой группе лучше всего себя показали оральные термометры.

Пандемия COVID-19 расширила применение инфракрасных датчиков температуры, но их показания также зависят от цвета кожи и расположения тела. Например, показания на запястьях неизменно ниже, чем на лбу. Исследователи определили, что показания на висках, которые фиксируют кровь в височной артерии, наиболее близки по точности к ректальной (основной) температуре.

Как справиться с гипотермией, вызванной внешними факторами

Наденьте шапку или другую защитную одежду, чтобы предотвратить отток тепла от головы, лица и шеи. Вместо перчаток наденьте на руки варежки.

Избегайте занятий, которые могут привести к обильному потоотделению. Сочетание мокрой одежды и холодной погоды может привести к более быстрой потере тепла.

Носите свободную, многослойную, легкую одежду. Для защиты от ветра лучше всего подходит верхняя одежда из плотного водоотталкивающего материала. Внутренние слои из шерсти, шелка или полипропилена удерживают тепло тела лучше, чем хлопок.