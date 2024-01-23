$87.92-0.0595.83-0.06
Войти в почту

Как бесконтрольный прием слабительных влияет на организм: видео

Прием слабительных препаратов без назначения врача и контроля может привести к нежелательным последствиям.

Гастроэнтеролог-эндоскопист Михаил Большаков рассказал, что частое использование слабительных нарушает водно-электролитный баланс в организме, что проявляется обезвоживанием, потерей калия, натрия и других важных микроэлементов. Это может вызвать слабость, головокружение, судороги.

Можно ли голодать при диарее: отвечает врач

Также прием слабительных препаратов без назначения нарушает естественную моторику кишечника. Со временем может развиться атония кишечника, когда он полностью теряет способность к сокращениям и выполнению своих функций.

Бесконтрольный длительный прием слабительных опасен для здоровья и может привести к серьезным осложнениям. Их использование должно контролироваться врачом и ограничиваться по времени.

Ранее «Рамблер» писал про 7 главных изменений в программе ОМС в 2024 году.

Болезни и лекарства
Видео
Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости