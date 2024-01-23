Можно ли голодать при диарее: отвечает врач

Диарея, пожалуй, – самая неприятная проблема, которая может возникнуть с ЖКТ. Она резко вмешивается в наши планы и нарушает качество жизни, сказываясь на самочувствии. Потому всегда нужно помнить о тактике поведения при диарее.

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Многие люди и даже врачи могут советовать голодание, полагая, что эта мера поможет помочь.

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«Рамблер» пообщался с врачом-гастроэнтерологом медицинского центра «Аллегрис» Вероникой Корниловой и выяснил, как действительно нужно действовать в такой ситуации.

Диарея – механизмы развития

У здорового человека кал всегда коричневого цвета, без посторонних примесей (слизь, кровь, гной, непереваренные элементы пищи и прочее). По консистенции обычно в форме колбаски от мягкой до плотной. Сама дефекация не сопровождается неопрятными ощущениями, болями и не требует натуживания. При диарее стул избыточно размягчается и даже разжижается, становится водянистым. Могут появиться патологические примеси.

Консистенция и форма стула во в многом зависят от скорости пассажа пищевого комка по кишечнику и от его возможности эффективно всасывать воду. Как объяснила врач, при диарее скорость перемещения каловых масс значительно увеличивается, в результате чего жидкая составляющая просто не успевает полноценно всасываться. Поэтому в итоге мы имеем неоформленный стул.

Второй механизм, который реализуется параллельно с первым – морфологические изменения слизистой. В норме поверхность нашего кишечника покрыта огромным количеством мелких ворсинок, которые напоминаю расческу. Это помогает многократно увеличить поверхность всасывания. При воспалении количество ворсинок и их длина заметно уменьшаются, что приводит к невозможности эффективно всасывать нутриенты, в том числе и воду. В результате мы видим жидкий водянистый кал.

Голодание при диарее – в чём суть?

В какой-то степени голодание может быть оправдано с точки зрения того, что отсутствие новой пищи приводит к отсутствию каловых масс, считает гастроэнтеролог. По сути, это так, но ведь наше питание – не просто пищевой комок, но и источник полезных нутриентов и энергии, так необходимых нашему организму для существования.

Кроме того, голодание никак не влияет на сами механизмы появления диареи, а лишь убирает субстрат для её развития. Если сама проблема не будет устранена, то возвращение к полноценному питанию вновь приведёт к появлению диареи. Для достижения хорошего результата воздействовать нужно на сами причины.

Медикаментозная терапия

Лечение диареи должно быть направлено сразу на несколько механизмов её развития, обращает внимание Вероника Корнилова. Чем более полноценна поддержка, тем быстрее получим результат.

Улучшить состояние микробиоты кишечника помогут сахаромицеты Буларди (Энтерол и пр.). Эти грибки по принципу антагониста избавляются от патогенной флоры, удерживая за собой кишечные ниши. Огромный плюс, что антибактериального действия как у антибиотиков и кишечных антисептиков при этом нет. Длительность лечения, как правило, не менее 5-6 дней.

Хроническая диарея не редко возникает при так называемом синдроме избыточной проницаемости. В таких случаях обычно используют препараты группы ребагита на основе ребамипида. Они уменьшают патологическую проницаемость кишечника, тем самым устраняя воспаление. В большинстве случаев требуются повторные курсы.

Облегчить пищеварение при любой диарее помогут ферментные препараты.

Кстати, если диарея вызвана внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы, то это основа лечения. Препараты выбора – ферменты, которые состоят из минимикросфер или микротаблеток (Креон, Микразим и пр.). Разовая доза подбирается в зависимости от степени недостаточности и объёма пищи. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

В случае отравления нельзя забывать про сорбенты. Чем раньше начать их приём, тем лучше будет результат. Могут быть использованы такие препараты, как полисорб, белый уголь, энтеросгель и прочие. Длительность лечения от 2-х дней.

Препараты живых пробиотиков необходимы, если речь идет про восстановление микробиоты. За основу можно взять медикаменты на основе бифидо- и лактобактерий (бифидумбктерин, аципол и прочие). Длительность лечения обычно не менее 10 дней.

Питание

Как было сказано выше, полное голодание может подкосить резервы организма, поэтому есть нужно, но понемногу. Чтобы не потерять жизненные силы, эксперт рекомендует есть 5-6 раз в день небольшими порциями.

За раз употребляем не более 150 мл пищи по объёму, очень тщательно пережёвываем. Чем лучше она будет измельчена, тем легче будет нашему кишечнику. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Из рациона исключаем всё, что хоть как-то может раздражать слизистую оболочку – острое жареное, жирное, пищу с приправами, фастфуд и так далее.

За основу можно взять мясо, рыбу, птицу нежирных сортов (курица, индейка, постная говядина, телятина, кролик и т.д.). На гарнир подойдут гречка, перловка, пюре, тушёные овощи по переносимости. Не маловажен и способ их приготовления. Пищу можно варить, тушить, запекать, готовить в мультиварке пароварке, скороварке или духовке.