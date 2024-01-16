4 неочевидных симптома эндометриоза
При эндометриозе выстилающая полость матки слизистая оболочка распространяется за ее пределы. Заболевание распространенное: от него страдают до десяти из ста женщин.
Как и в случаях со многими недугами, большую роль играет наследственность: если эндометриоз был диагностирован, например, у матери или бабушки, то специалисты рекомендуют с особым вниманием следить за своим здоровьем и время от времени обследоваться на предмет развития данного заболевания.
Главная опасность эндометриоза заключается в том, что слизистая оболочка может поражать не только внутренние половые органы, но и разрастаться вне репродуктивной системы – например, в кишечнике или мочевом пузыре. К основным последствиям недуга относят бесплодие, анемию, неспособность выносить ребенка до безопасного срока и онкологию.
Наиболее распространенными симптомами эндометриоза являются сильная боль во время менструации, полового акта или мочеиспускания, хроническая тазовая боль и вздутие живота.
Однако о проблемах со здоровьем могут свидетельствовать и другие, менее очевидные признаки, которые женщины зачастую игнорируют. Подробности – в материале "Рамблера".
Хроническая усталость
Согласно результатам исследования 2018 года, большинство женщин с диагностированным эндометриозом жалуются на постоянную усталость, бессонницу и стрессовое состояние. Нередко на фоне данного недуга развиваются депрессия и тревожное расстройство.
Боль за пределами области таза
Боль может распространяться за пределы области таза и проявлять себя в плечах, в области грудной клетки и поясницы. Иногда речь может идти о нейропатической боли, которую провоцируют повреждение или дисфункция нервов: она ощущается как покалывание, жжение или стреляющая боль.
Прыщи
Некоторые исследования указывают на связь между акне и повышенным риском развития эндометриоза. Виной тому гормональный дисбаланс.
Одышка
Эндометриоз легких – редкая, но все же диагностируемая у женщин форма заболевания, для которой характерна одышка. Данная разновидность недуга на сегодняшний день недостаточно изучена, поэтому существует несколько теорий ее развития. Некоторые специалисты считают, что эндометриоз легких развивается в результате попадания клеток эндометрия в дыхательную систему с током крови и лимфы (например, после родов или аборта). По мнению других экспертов, вместе с обрывками эндометрия через фаллопиевы трубы кровь попадает сначала в брюшную полость, а после этого – в область грудной клетки.