4 неочевидных симптома эндометриоза

При эндометриозе выстилающая полость матки слизистая оболочка распространяется за ее пределы. Заболевание распространенное: от него страдают до десяти из ста женщин.

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Как и в случаях со многими недугами, большую роль играет наследственность: если эндометриоз был диагностирован, например, у матери или бабушки, то специалисты рекомендуют с особым вниманием следить за своим здоровьем и время от времени обследоваться на предмет развития данного заболевания.

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Главная опасность эндометриоза заключается в том, что слизистая оболочка может поражать не только внутренние половые органы, но и разрастаться вне репродуктивной системы – например, в кишечнике или мочевом пузыре. К основным последствиям недуга относят бесплодие, анемию, неспособность выносить ребенка до безопасного срока и онкологию.

Наиболее распространенными симптомами эндометриоза являются сильная боль во время менструации, полового акта или мочеиспускания, хроническая тазовая боль и вздутие живота.

Однако о проблемах со здоровьем могут свидетельствовать и другие, менее очевидные признаки, которые женщины зачастую игнорируют. Подробности – в материале "Рамблера".

Хроническая усталость

Согласно результатам исследования 2018 года, большинство женщин с диагностированным эндометриозом жалуются на постоянную усталость, бессонницу и стрессовое состояние. Нередко на фоне данного недуга развиваются депрессия и тревожное расстройство.

Боль за пределами области таза

Боль может распространяться за пределы области таза и проявлять себя в плечах, в области грудной клетки и поясницы. Иногда речь может идти о нейропатической боли, которую провоцируют повреждение или дисфункция нервов: она ощущается как покалывание, жжение или стреляющая боль.

Прыщи

Некоторые исследования указывают на связь между акне и повышенным риском развития эндометриоза. Виной тому гормональный дисбаланс.

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