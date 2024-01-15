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Женщина обречена на вечную диарею после популярного препарата для похудения

Девушка, которая пыталась похудеть нашумевшим препаратом Оземпик теперь страдает «пожизненной диареей».

Женщина обречена на вечную диарею после популярного препарата для похудения
© Unsplash

Оземпик — лекарство от диабета, однако в соцсетях уже долгое время не стихают споры, потому что многие женщины и селебрити используют его для похудения.

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Конечно, когда препарат использовался без показаний, женщины не могли избежать побочных эффектов. Так, на производителя стали сыпаться сотни жалоб и судебных исков от пострадавших: у кого-то появился паралич желудка, кому-то пришлось делать сложную операцию и теперь человек не сможет самостоятельно ходить в туалет.

Билли Фарли — одна из сотен людей, которые подали иски против компании-производителя. Так, 47-летняя женщина утверждает, что ей сказали, что «у нее никогда больше не будет полноценного стула до конца жизни» после того, как она была госпитализирована с «опасной для жизни травмой кишечника» в январе 2023 года, всего через несколько месяцев после того, как она начала принимать препарат.

Ей прописали препарат для похудения не по назначению. Согласно ее жалобе, полученной DailyMail:

«Примерно через три месяца после того, как она начала принимать Оземпик, у нее началась рвота и сильные боли в животе». КТ выявила степень ее травм. Фарли утверждает, что врачи сказали ей, что «Оземпик был вероятной причиной ее травм кишечника, и что ей следует немедленно прекратить его прием».

Ей сказали, что она, скорее всего, будет испытывать боль всю оставшуюся жизнь и у нее больше не будет полноценного стула. Она утверждает, что этикетка «не смогла должным образом предупредить [ее] и ее врача об истинных рисках приема Оземпика» и что «ее жизнь навсегда изменилась из-за использования ею Оземпика».

Компания Novo Nordisk, производитель Ozempic и Wegovy, сталкивается с судебными исками со стороны людей по всей Америке. Во многих исках утверждается, что люди страдали гастропарезом в результате приема препаратов, которые лицензированы для лечения диабета 2 типа, но часто назначаются без лицензии для снижения веса.

В исках утверждается, что Ново Нордиск не предупредила должным образом о риске гастропареза на упаковке лекарств.

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