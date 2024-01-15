Женщина обречена на вечную диарею после популярного препарата для похудения

Девушка, которая пыталась похудеть нашумевшим препаратом Оземпик теперь страдает «пожизненной диареей».

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Оземпик — лекарство от диабета, однако в соцсетях уже долгое время не стихают споры, потому что многие женщины и селебрити используют его для похудения.

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Конечно, когда препарат использовался без показаний, женщины не могли избежать побочных эффектов. Так, на производителя стали сыпаться сотни жалоб и судебных исков от пострадавших: у кого-то появился паралич желудка, кому-то пришлось делать сложную операцию и теперь человек не сможет самостоятельно ходить в туалет.

Билли Фарли — одна из сотен людей, которые подали иски против компании-производителя. Так, 47-летняя женщина утверждает, что ей сказали, что «у нее никогда больше не будет полноценного стула до конца жизни» после того, как она была госпитализирована с «опасной для жизни травмой кишечника» в январе 2023 года, всего через несколько месяцев после того, как она начала принимать препарат.

Ей прописали препарат для похудения не по назначению. Согласно ее жалобе, полученной DailyMail:

«Примерно через три месяца после того, как она начала принимать Оземпик, у нее началась рвота и сильные боли в животе». КТ выявила степень ее травм. Фарли утверждает, что врачи сказали ей, что «Оземпик был вероятной причиной ее травм кишечника, и что ей следует немедленно прекратить его прием».

Ей сказали, что она, скорее всего, будет испытывать боль всю оставшуюся жизнь и у нее больше не будет полноценного стула. Она утверждает, что этикетка «не смогла должным образом предупредить [ее] и ее врача об истинных рисках приема Оземпика» и что «ее жизнь навсегда изменилась из-за использования ею Оземпика».

Компания Novo Nordisk, производитель Ozempic и Wegovy, сталкивается с судебными исками со стороны людей по всей Америке. Во многих исках утверждается, что люди страдали гастропарезом в результате приема препаратов, которые лицензированы для лечения диабета 2 типа, но часто назначаются без лицензии для снижения веса.

В исках утверждается, что Ново Нордиск не предупредила должным образом о риске гастропареза на упаковке лекарств.