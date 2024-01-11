Лор Зайцев: люди с нарушением слуха склонны к развитию деменции

Старческое слабоумие — опасное заболевание, которое невозможно полностью вылечить, поэтому о профилактике стоит позаботиться заранее. Но чётких рекомендаций по этому поводу не существует, так как механизм развития этого заболевания не ясен.

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О том, какая есть связь между проблемами со слухом и деменцией, aif.ru рассказал врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.

По словам эксперта, связь между качеством слуха и деменцией действительно есть. Но проблема здесь намного глубже. В первую очередь всё начинается из-за гиподинамии, то есть недостатка движения. Она становится либо причиной, либо следствием лишнего веса, а позже и ожирения. В результате развивается атеросклероз, и кровообращение в сосудах нарушается. Из-за этого питания не хватает и головному мозгу, и нашим ушам.

Жир может также накапливаться в области спины и шеи, что приводит к пережиму артерий и нарушению тока крови. Отсюда также недостаточное питание мозга, появление мигренеподобных головных болей и нарушение слуха.

Обычно проблемы со слухом появляются в области среднего уха или слуховой трубы. Всё из-за отмирания волосковых клеток слухового нерва. Из-за недостаточного кровоснабжения появляются и проблемы с когнитивными функциями, отметил врач.

Он посоветовал добавлять в жизнь больше движения в любом возрасте. Садиться на шпагат не обязательно, достаточно уборки или обычной прогулки. Особое внимание нужно уделять разминке шеи. Кстати, плохой сон тоже увеличивает риски развития деменции.