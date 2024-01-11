Изучение иностранных языков меняет структурные связи в головном мозге

Команда нейропсихологов из Института когнитивных исследований и наук о мозге имени Макса Планка в Лейпциге организовала в Германии языковые курсы для 59 арабоговорящих иммигрантов. При помощи МРТ ученые отслеживали трансформацию межнейронных связей у исследуемых в процессе обучения. Нейропсихологи изучали МРТ-снимки, сделанные в начале, середине и конце шестимесячного языкового интенсива.

В итоге исследователи обнаружили у обучавшихся усиление межнейронных связей в языковой сети в белом веществе мозга и включение областей в правом полушарии. Связи между языковыми зонами в обоих полушариях множились по мере прогресса в обучении, особенно на этапе закрепления. При этом уменьшались связи между правой и левой половинами мозга, которые соединяет мозолистое тело: возможно, при освоении второго языка ослабевает контроль отвечающего за речь левого полушария, что позволяет использовать при обучении дополнительные ресурсы правого полушария.