По каким причинам могут увеличиваться лимфоузлы, рассказала онколог

Врач-онколог Суна Исакова рассказала в беседе с "Известиями" о возможных причинах воспаления лимфоузлов. По ее словам, провоцировать их увеличение могут такие серьезные заболевания, как рак или ВИЧ.

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Доктор подчеркнула, что лимфоузлы могут воспаляться при приеме некоторых лекарственных препаратов, а также на фоне распространенных заболеваний вроде ангины или других инфекций, однако к этому симптому стоит относиться с особым вниманием, ведь он может указывать и на более серьезные проблемы.

Исакова заявила, что воспаленные лимфоузлы могут быть признаком аутоиммунных заболеваний и злокачественных образований, в частности, лимфомы.

Что касается лечения, согласно утверждениям онколога, воспаленные лимфоузлы, если речь идет не о лимфоме, – это лишь ответная реакция организма на первичную проблему, которую необходимо найти. Тк лечение симптома не поможет избавиться от истинной проблемы.

«При отсутствии воспаления в самом лимфоузле отказ от лечения основного заболевания несет риски для той области, где находится первичный очаг, например нарастание стоматологических проблем, инфекционные осложнения, упущение времени в лечении онкологического заболевания», – объяснила онколог.

Если в лимфоузле уже запустился гнойный процесс, пациенту будет необходимо лечение антибиотиками или хирургическое вмешательство.