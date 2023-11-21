Cпециалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер в разговоре с Общественной Службой Новостей перечислил опасные заболевания, при которых воспаляются лимфоузлы.

По словам медика, данный симптом в некоторых случаях может указывать на инфекцию или опухоль в организме.

Лимфатическая система является одной из наиболее важных систем защиты от любой инфекции. Эдигер отметил, что лимфоузел может стать местом, в котором развивается вторичная опухоль. В таком случае лимфоузлы могут быть разного вида:

"Они редко бывают болезненными, просто бывают уплотнены, сращены друг с другом, разной консистенции, и могут достигать гигантских размеров".