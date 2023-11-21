Врач Эдигер перечислил опасные недуги, при которых воспаляются лимфоузлы
Cпециалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер в разговоре с Общественной Службой Новостей перечислил опасные заболевания, при которых воспаляются лимфоузлы.
По словам медика, данный симптом в некоторых случаях может указывать на инфекцию или опухоль в организме.
Лимфатическая система является одной из наиболее важных систем защиты от любой инфекции. Эдигер отметил, что лимфоузел может стать местом, в котором развивается вторичная опухоль. В таком случае лимфоузлы могут быть разного вида:
"Они редко бывают болезненными, просто бывают уплотнены, сращены друг с другом, разной консистенции, и могут достигать гигантских размеров".
Врач также добавил, что здоровые лимфоузлы практически невозможно нащупать. Поэтому, если в данной области возникли уплотнения, это повод для обращения к врачу.
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