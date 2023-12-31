Врач озвучила состав «новогодней аптечки»

«Новый год — прекрасный семейный праздник, который ассоциируется с приятными заботами и хлопотами. Что бы ни происходило вокруг, мы, врачи, всегда надеемся, что любой праздник не будет омрачен проблемами со здоровьем. Чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно, особенно, когда в сборе вся семья и родственники разных поколений, пусть дома, за городом, в гостях или в дали от дома с вами будет небольшая аптечка», — рассказала Бережная.