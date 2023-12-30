Врач предупредила о вреде блюд из свинины в период новогоднего застолья

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Екатерина Мельникова предупредила о вреде чрезмерного употребления блюд из свинины в период новогоднего застолья. Она также отметила, что неконтролируемое поедание салатов селедка под шубой и оливье может навредить самочувствию.

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Медик отметила, что традиционные новогодние блюда могут нанести вред организму, если их употреблять в чрезмерном количестве. Она напомнила, что среди ингредиентов блюд достаточно много таких, которые нарушают натриевый баланс, задерживают жидкость в организме и негативно сказываются на пищеварении.