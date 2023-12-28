Кому следует сдать анализы на рак, рассказал врач

Онкология считается настоящим бичом современного общества. Несмотря на избыток информации на эту тему, многие приходят слишком поздно, когда болезнь уже не вылечить. Однако есть способ для того, чтобы вовремя ее диагностировать.

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О том, кому надо пройти обследование на онкологию, рассказал «Аргументам и фактам» генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

По словам эксперта, у врачей есть грустная шутка: если рак вызывает боль, значит, можно уже не спешить лечиться. Она возникает в тот момент, когда опухоль выходит за пределы органа и начинает давить на нервные окончания.

«На ранней стадии рак никак не проявляет себя, его не показывают ни анализы крови, ни онкомаркеры. Обследоваться нужно тем, у кого все в порядке», — рассказал эксперт.

По словам Андрея Каприна, даже если опухоль все же есть, при своевременной диагностике, от нее все же можно будет избавиться.