Стоматолог Лебедева: если пломба откололась, лучше как можно скорее обратиться ко врачу

При употреблении слишком твёрдой пищи или некачественной работе мастера пломба, даже совсем свежая, может выпасть или отколоться. Кажется, что не велика беда, ведь сильной боли и дискомфорта нет, но на деле ходить долго так нельзя. Почему стоит поскорее отправиться ко врачу, рассказала стоматолог-ортодонт, специалист научно-клинического центра «Еврокаппа» Ольга Лебедева.

© Секрет фирмы.

По словам врача, пломба может выпасть из-за употребления слишком жёсткой пищи, неправильного прикуса, бруксизма (скрежет зубами) или неправильной гигиены.

Понять, что целостность вашей пломбы нарушена можно, по болевым ощущениям, чувствительности зуба на холодную, горячую или сладкую еду. Ещё может появиться неприятный вкус во рту и неприятный запах. В этом случае лучше поскорее обратиться к врачу, так как помимо дискомфорта есть и другие риски. Например, можно инфицировать пульпу зуба и тогда придётся удалять нерв.