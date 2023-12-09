Врач предупредила об опасных мифах о питании

Ольга Ромашина, психолог и специалист по питанию, в беседе с «Мослентой» раскритиковала распространенные мифы о еде, предупредив о возможных опасностях некоторых диет и методов "очищения" организма.

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Эксперт отметила, что детоксы и процедуры по очищению организма часто являются ненужными при нормальном питании. Тело самоэффективно справляется с процессом очищения, и не всегда есть необходимость во вмешательстве в этот процесс.

Одним из опасных моментов, подчеркнула Ромашина, являются низкокалорийные диеты, которые могут привести к проблемам с внутренними органами и нервной системой из-за чрезмерного ограничения калорий до 500-800 в день.

Специалист предупредила о рисках следовать модным диетам и советам, часто появляющимся в интернете. Она отметила, что такие стратегии, как отказ от глютена, интервальное голодание и запрет на молочные продукты, могут быть не подходящими для всех людей и не всегда благоприятно сказываться на здоровье.