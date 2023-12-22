Врач объяснила, чем опасны быстрые углеводы

Чем грозит избыток быстрых углеводов в рационе и как уменьшить вред, который они могут причинить организму, рассказала в интервью радио Sputnik.

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Эндокринолог Елизавета Дзантиева в интервью радио Sputnik рассказала об опасности быстрых углеводов и о том, как уменьшить риск от их употребления.

По словам врача, углеводы бывают медленными (крупы, макароны, цельнозерновой хлеб) и быстрыми (соки, сахар мед, выпечка, сладкие фрукты, манная каша). Быстрые углеводы стремительно расщепляются и приводят к резкому скачку инсулина в крови.

В таком случае может возникнуть гиперинсулинемия, после которой снова возникает голод и потребность в таких же углеводах, особенно в сладостях.

Эндокринолог отметила, что при злоупотреблении углеводами, со временем у людей с предрасположенностью к нарушению углеводного обмена, развивается инсулинорезистентность. Кроме того, у них растет риск развития диабета, возникают проблемы с сосудами, печенью и другими органами.

Для снижения рисков, можно "замедлить" углеводный обмен, употребляя сложные по составу продукты.

"Должна быть комбинация углеводов, белка и клетчатки. Например, цельный фрукт содержит не только фруктозу, то есть углевод, но и клетчатку. А фруктовый сок – это вытяжка сахара из фрукта, без клетчатки, поэтому фруктоза из сока будет всасываться быстрее, чем из цельного фрукта... Каша – тоже углевод, в избыточном количестве она может привести к всплеску инсулина, а если кашу съесть с белком – с яйцом, творогом, мясом, рыбой – то процесс выработки инсулина замедлится", – объяснила Елизавета Дзантиева.