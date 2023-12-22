Риск бесплодия у женщин увеличивается с каждым сантиметром жира на талии

Исследователи проанализировали данные 3200 женщин в США в возрасте от 18 до 45 лет, которых спросили об их истории фертильности, состоянии здоровья и физической активности.

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Анализ показал, что окружность талии связана с бесплодием: на каждый сантиметр увеличения риск бесплодия увеличивается на три процента.

Так, женщины с окружностью талии 60 см имели самый низкий уровень бесплодия, в то время как женщины с окружностью талии 160 см и выше чаще сообщали о невозможности забеременеть.

У участников, у которых была самая высокая окружность талии, риск бесплодия был более чем в два раза выше, чем у тех, кто находился на другом конце шкалы.

Однако «умеренная физическая деятельность», по-видимому, обратила вспять эффект у женщин с окружностью талии более 113,5 см. Так, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), умеренная активность повышает частоту сердечных сокращений, заставляет вас дышать чаще и потеть.

Примеры занятий средней интенсивности включают быструю ходьбу, при которой вы все еще можете говорить, но не петь.

Ученые отметили, что женщины, пытающиеся зачать ребенка, могут увеличить свои шансы забеременеть, следя за окружностью своей талии и занимаясь умеренными видами активности».