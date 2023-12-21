Какие продукты сохраняют красоту и молодость, рассказала врач

Врач превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева рассказала о полезных продуктах, способных продлить молодость и сохранить красоту. Она поделилась рекомендациями в своем telegram-канале.

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По мнению специалиста в области нутрициологии, такими продуктами являются цитрусовые, благодаря большому количеству антиоксидантов и витамина С в своем составе; морковь, насыщенная витамином А, стимулирующим синтез коллагена; жирная рыба, богатая кислотами омега-3.

Также доктор отметила важность введения в рацион костных бульонов, авокадо и бобовых. Авокадо прекрасно справляется с разглаживанием морщин за счет растительных жиров в составе, и способствует регенерации клеток с помощью бета-каротина. А регулярное употребление бобовых провоцирует выработку гиалуроновой кислоты в организме.

«Костный бульон — источник коллагена, который улучшает эластичность и упругость кожи. Также богат гиалуроновой кислотой, которая помогает коже удерживать влагу», – пояснила Зубарева.