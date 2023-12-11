Специалисты рассказали, какие продукты помогут уснуть

Некоторые продукты благодаря своему составу способствуют более быстрому засыпанию и крепкому сну. Какие именно, специалисты организации Sleep Charity рассказали изданию New York Post.

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Например, с задачей справляются бананы, так как они содержат большое количество магния и калия, которые способствуют расслаблению мышц. Также в их состав входит вещество триптофан, участвующий в выработке мелатонина.

Мелатонин представляет собой гормон, который отвечает за нормализацию циркадного ритма организма. Он запускает процесс засыпания.

Виноград, вишня и клубника могут похвастаться аналогичным эффектом – ими тоже можно перекусить перед сном.

Что касается менее сладких продуктов, помогающих заснуть, то к ним специалисты относят миндаль, рыбу и цельнозерновые крупы.