Карантин из-за коронавирусной инфекции ввели в больницах Чехии

Некоторые чешские больницы были вынуждены вновь ввести карантин из-за активного распространения коронавирусной инфекции в стране, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

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Ограничения коснулись пациентов и их родственников большинства пражских больниц. Дирекции медицинских учреждений временно запрещают посещение госпитализированных больных, а также рекомендуют гражданам не приходить в поликлиники, больницы и частные медицинские центры и кабинеты без острой необходимости. Если избежать посещения невозможно, специалисты рекомендуют обязательно использовать средства индивидуальной защиты – маски.

Замминистра здравоохранения Чехии Йозеф Павловиц высказал свои прогнозы, касательно ковида. По его словам, число заразившихся будет расти до Рождества, а следующий пик заболеваемости случится, по его мнению, в середине января.