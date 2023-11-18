Врач рассказала, как коронавирус влияет на организм после болезни

Частицы COVID-19 могут задерживаться в организме на протяжении долгого времени и вызывать различные заболевания, заявила врач-инфекционист Елена Мескина в интервью с «Вечерней Москвой».

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По словам доктора, одним из симптомов наличия вируса в организме после выздоровления является постковидный синдром. Это указывает на то, что возбудитель инфекции не покинул полностью организм.

«Естественно, коронавирусной инфекции нужно время, чтобы выйти из нашего организма, даже после лечения и выздоровления возбудитель может долго находиться в спящем режиме. При этом частицы вируса цепляются за разные органы и атакуют клетки. Например, они могут повреждать ткани легких, сердца, кровеносных сосудов, головного мозга, почек, желудка и кишечника», — рассказала Мескина.

Еще одним признаком нахождения вируса в организме человека является быстрое развитие хронических заболеваний, которые до заражения коронавирусом не проявлялись, — сахарный диабет, заболевания сердца и дыхательных органов.

Доктор подчеркнула, что еще одним явным показателем того, что вирус все еще присутствует в организме, является развитие фиброза легких. Из-за воздействия вирусных частиц на легочную ткань она начинает расти и покрываться рубцами. На пораженных участках легких рубцы остаются на всю жизнь.

Среди других последствий воздействия вируса, врач перечислила тромбоз, воспаление сердечной мышцы, инфаркты и инсульты.

Если бы вирус полностью покидал организм после выздоровления, то такой синдром не возникал бы, отмечает врач.

Лечение постковидного синдрома может занимать не один год, а от двух до четырех лет. За это время появляются заболевания, которые становятся хроническими, а симптомы уже существующих недугов усиливаются.