Гинеколог рассказала, с чем связано недержание в менопаузу

Проблема недержания мочи встречается у 35–50 процентов женщин в период менопаузы и у 10 процентов — в предменопаузе. Об этом сообщила врач-гинеколог Анна Марченко.

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«Главная причина — уменьшение уровня эстрогенов. Это приводит к ослаблению тонуса мышц и эластичности стенок уретры, а также к дряблости мышц тазового дна и связочного аппарата», — пояснила она.

По ее словам, увеличивается риск недержания мочи в период менопаузы у женщин, которые перенесли трудные роды, инсульт, травмы мозга, повреждение периферической нервной системы. Также недержание может быть у тех, кто занимается тяжелым физическим трудом и профессиональными видами спорта.

Существует три степени тяжести данного заболевания: легкая, средняя и тяжелая. При легкой степени недержание проявляется при интенсивных нагрузках или кашле. Средняя степень характеризуется непроизвольным мочеиспусканием при легких нагрузках, таких как ходьба или поднятие легких предметов. Тяжелая степень наступает при полном отсутствии контроля над мочеиспусканием и встречается в 5–7 процентах случаев, отметила гинеколог.

Марченко сообщила, что есть ряд методов решения данной проблемы.

«Лечение медикаментозными средствами включает в себя назначение гормональных препаратов и проведение заместительной эстрогенотерапии. Если недержание вызвано стрессом, то дополнительно могут назначаться успокоительные препараты», — рассказала она в беседе с «Газетой.ру».

Кроме того, для лечения используют гимнастику и физиотерапию. В случае, если консервативное лечение не приносит результатов, то пациентке могут рекомендовать хирургическую операцию.