Как лечить сухой и влажный кашель дома

Важно отметить, что самолечение может быть неэффективным или даже вредным, если кашель сопровождается серьезными симптомами или не улучшается после нескольких дней. В таких случаях рекомендуется обратиться к врачу, чтобы получить более точный диагноз и назначить соответствующее лечение. Кроме того, если у вас есть другие хронические заболевания или вы принимаете какие-либо лекарственные препараты, важно обсудить это с врачом, прежде чем начинать домашнее лечение.

Павел Олегович Раменский Заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово