Чем может грозить вялотекущий длительный насморк

Зачастую многие не придают особого внимания такой проблеме, как насморк. Некоторые убеждены, что если нет температуры и других симптомов, то сам по себе насморк ни чем не угрожает и его можно игнорировать – "само пройдет". Однако это совсем не верно. Из обыкновенного насморка нередко могут развиваться такие серьезные и неприятные заболевания, как синусит, гайморит, фронтит и им подобные.

© Unsplash

Именно по причине несерьезного отношения к этому симптому, насморк может затянуться надолго. И он, казалось бы, не слишком влияет на качество жизни, но и приятного в таком состоянии мало. "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, чем опасен вялотекущий и затянувшийся насморк и как с ним справляться.

Видео дня

По словам специалиста, длительный насморк может быть проявлением различных заболеваний лор-органов. В такой ситуации речь может идти, например, и о простых ринитах, которые встречаются часто, особенно в наших широтах, и поддаются коррекции благодаря созданию дома подходящего (прохладного и влажного) микроклимата, или с назначением лекарственных препаратов, назальных мазей.

Также это может быть проявлением хронических синуситов, гайморита и так далее. Об этом человек может длительно не подозревать, и чаще всего хронические синуситы требуют хирургического лечения. Светлана Марнова ЛОР-врач

Причиной также может быть и аллергический ринит, который лечится совместно с доктором-аллергологом. При необходимости в некоторых ситуациях подключается пульмонолог.

Длительный вялотекущий насморк помимо прочего может быть признаком хронического полипозного синусита, и тогда методы лечения выбираются в зависимости от стадии и степени распространенности процесса. Светлана Марнова ЛОР-врач

аллергический ринит;

⁠инородное тело носа;

⁠гипертрофия аденоидов;

⁠риносинусит ( воспаление пазух);

гайморит;

⁠образования полости носа. Если вы столкнулись с такой проблемой, необходимо обратиться к лор-врачу. Если подытожить, затяжной насморк может говорить о таких проблемах, как: