Чем может грозить вялотекущий длительный насморк
Зачастую многие не придают особого внимания такой проблеме, как насморк. Некоторые убеждены, что если нет температуры и других симптомов, то сам по себе насморк ни чем не угрожает и его можно игнорировать – "само пройдет". Однако это совсем не верно. Из обыкновенного насморка нередко могут развиваться такие серьезные и неприятные заболевания, как синусит, гайморит, фронтит и им подобные.
Именно по причине несерьезного отношения к этому симптому, насморк может затянуться надолго. И он, казалось бы, не слишком влияет на качество жизни, но и приятного в таком состоянии мало. "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, чем опасен вялотекущий и затянувшийся насморк и как с ним справляться.
По словам специалиста, длительный насморк может быть проявлением различных заболеваний лор-органов. В такой ситуации речь может идти, например, и о простых ринитах, которые встречаются часто, особенно в наших широтах, и поддаются коррекции благодаря созданию дома подходящего (прохладного и влажного) микроклимата, или с назначением лекарственных препаратов, назальных мазей.
Также это может быть проявлением хронических синуситов, гайморита и так далее. Об этом человек может длительно не подозревать, и чаще всего хронические синуситы требуют хирургического лечения.
Причиной также может быть и аллергический ринит, который лечится совместно с доктором-аллергологом. При необходимости в некоторых ситуациях подключается пульмонолог.
Длительный вялотекущий насморк помимо прочего может быть признаком хронического полипозного синусита, и тогда методы лечения выбираются в зависимости от стадии и степени распространенности процесса.
- аллергический ринит;
- инородное тело носа;
- гипертрофия аденоидов;
- риносинусит ( воспаление пазух);
- гайморит;
- образования полости носа.
Для того, чтобы подтвердить или исключить такие проблемы, необходим очный прием оториноларинголога с применением эндоскопического оборудования и при необходимости дополнительных методах исследования.