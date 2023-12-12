Отечность – довольно распространенная ситуация, однако, когда отекают веки, это становится особенной проблемой, ведь в таком случае человеку некомфортно даже выходить из дома, так как отек слишком заметен окружающим.

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"Рамблер" поговорил со специалистом и узнал, по каким причинам могут отекать веки и что стоит предпринимать в таком случае. На наши вопросы ответила врач дерматовенеролог и косметолог Смирнова Екатерина Романовна.

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Отек века объясняется чрезмерной концентрацией жидкости в рыхлой соединительной ткани. Безусловно, это сопровождается значительной припухлостью глаз. Причиной данного состояния могут являться даже анатомические особенности строения подкожно-мышечного слоя. Мышцы имеют слабую степень развитости, а под верхним эпидермисом содержится большое количество кровеносных сосудов.

Специалист также отметила, что косметика с истекшим сроком годности или низкого качества тоже может провоцировать отечность. Как и привычка не смывать макияж перед сном – нередко это оборачивается для многих пациенток утренним отеком. Эксперт добавила, что есть и бьюти-процедуры, которые могут стимулировать отечность. К таким можно отнести наращивание искусственных ресниц, нанесение перманентного макияжа, чрезмерное использование филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

Помимо всего вышесказанного, отечность характерна и для целого ряда заболеваний. Это сможет выяснить лишь квалифицированный специалист при очном приеме.

В том числе отек век может возникать при нездоровом образе жизни: недостаточное или чрезмерное количество потребляемой жидкости, жесткие диеты, частое употребление соленого и спиртосодержащих продуктов.