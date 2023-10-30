Отечность появляется не только из-за неправильного питания, но и из-за серьезных заболеваний, предупреждает диетолог Юлия Бурякова.

В беседе с “ТСН 24” она рассказала, что начинать бороться с отеками нужно с помощью сбалансированного питания. Врач отметила, что крайне важно также наладить питьевой режим.

Отеки появляются из-за соли, которая в избытке содержится в продуктах. Поэтому во избежание отеков следует отказаться от пересоленных продуктов. Из рациона нужно исключить и алкоголь, который задерживает жидкость в организме. Диетолог напомнила, что лучше отдавать предпочтение воде. Обезвоживание, наоборот, задерживает жидкость, что приводит к возникновению отеков.

Некоторые болезни также могут проявляться через отечность. Врач советует насторожиться, если вышеперечисленные рекомендации не помогли избавиться от проблемы. Значит, причина кроется в чем-то другом.

Отеки могут сигнализировать об острых и хронических заболеваниях. Например, о сердечно-сосудистых патологиях, заболеваниях почек и щитовидной железы.