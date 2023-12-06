5 специй, которые помогут снизить давление

Гипертония, или повышенное артериальное давление, является распространенным явлением, которое диагностируется как у пожилых и пациентов с различными заболеваниями, так и у молодых людей, которые, на первый взгляд, не имеют никаких проблем со здоровьем.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, от гипертонии страдают более 1,20 млрд человек в возрасте от 30 до 79 лет по всему миру. При этом зачастую люди даже не подозревают о том, что работа их сердечно-сосудистой системы нарушена.

Подобная статистика объясняется в том числе скрытой симптоматикой заболевания. Так, например, при повышенном артериальном давлении наблюдаются головные боли, головокружения, спутанность сознания, шум в ушах, тревожность и другие состояния, которые можно списать на усталость, стресс и ряд болезней.

Для лечения гипертонии в большинстве случаев специалисты назначают прием лекарственных препаратов, рекомендуют избавиться от вредных привычек, придерживаться здорового образа жизни и правильного питания. Однако даже незначительные изменения в том же рационе в долгосрочной перспективе могут значительно улучшить самочувствие гипертоника.

Время от времени ученые выявляют целительные свойства некоторых продуктов и советуют потреблять их на регулярной основе. То же самое касается приправ и специй – некоторые из них положительно сказываются на работе сердца и сосудов.

Какие пряности не будет лишним добавить в свой рацион, чтобы меньше беспокоиться об артериальном давлении, – в материале "Рамблера".

Тимьян

Это ароматная приправа, которая содержит в своем составе немалое количество полезных микроэлементов. В ходе проведения исследований было обнаружено, что тимьян помогает организму противостоять воспалительным процессам в организме, снижает уровень сахара в крови и ускоряет кровоток.

Корица

Ароматная пряность на протяжении многих столетий активно использовалась в медицине и, по всей видимости, не зря. Потребление корицы снижает систолическое и диастолическое артериальное давление в среднем на 6,2 мм рт. ст. и 3,9 мм рт. ст. соответственно, выяснили ученые. Причем этот эффект усиливается при длительном потреблении специи (в течение 12 недель).

Имбирь

Прием имбиря также снижает кровяное давление: он выступает в качестве блокатора кальциевых каналов и ингибитора ангиотензинпревращающего фермента. Аналогичные характеристики присущи медикаментам, которые назначаются гипертоникам. Так, например, согласно одному исследованию, в котором приняли участие более 4000 человек, те люди, которые потребляли наибольшее количество имбиря (около 2-4 граммов в день), имели самый низкий риск развития гипертонии.

Кардамон

В состав этой специи входят различные антиоксиданты, которые способствуют снижению артериального давления. По заверениям ученых, ежедневный прием 3 граммов кардамона значительно снижает давление и позволяет поддерживать его в рамках нормальных показателей.

Базилик