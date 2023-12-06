Врач Вялов назвал универсальный способ лечения гепатита

Может показаться, что человечество давно победило гепатит. В действительности им все еще болеют многие люди. Не все из них понимают, что у них все еще есть шанс на здоровую жизнь.

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О том, как в современном мире жить больному с гепатитом, чтобы вылечиться, «Рамблеру» рассказал гепатолог Вялов Сергей.

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Что такое гепатит

Гепатит бывает нескольких типов. Лечение каждого из них зависит от его разновидности. Однако у них есть общая черта.

«Печень воспалена. Но причины ее воспаления могут быть разными, поэтому видов гепатитов существует достаточно много», — рассказал гепатолог Сергей Вялов.

Жировой;

Инфекционный;

Токсический;

Лучевой (реже встречается). Виды гепатита:

«Часто встречающимися видами гепатитов являются токсические формы. Среди них доминирует алкогольный гепатит, а на втором месте — лекарственный», — пояснил эксперт.

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В то же время медицина не стоит на месте. По этой причине некоторые болезни успели получить новые названия. Лекарственный гепатит стали называть лекарственным поражением печени, а алкогольный — алкогольной болезнью печени. Она протекает в три стадии, вторая из которых диагностируется как гепатит.

Правила поведения больных алкогольным гепатитом Полный отказ от алкоголя. Если силы воли не хватает, обратитесь к специалисту;

Хорошо питайтесь, не допуская дефицита калорий.

«Калорийность рациона должна превышать 2 000 ккал в сутки, а потребление белка — не менее 1 грамм на 1 килограмм оптимальной массы тела», — пояснил медик. Принимайте витамины. Особенно витамин B. Его нехватка может привести к неврологическим расстройствам.

Регулярно сдавайте анализы на наличие анеми

Лечение вирусного гепатита

Большинство вирусных гепатитов лечится. Современные препараты для этиотропной терапии очень эффективны, хотя могут стоить дорого.

Как питаться больным гепатитом

Процесс лечения от гепатита основывается на правильном питании. Однако важно понимать, что для того, чтобы полностью выздороветь, важно не забывать и о других наставлениях лечащего врача.

В периоды обострения исключите из рациона жирную, жареную, сладкую, пряную, соленую и маринованную пищу;

Откажитесь от алкоголя;

Пейте до трех литров воды в сутки;

При проблемах с желчевывелением принимайте препараты на основе урсодезоксихолевой кислоты. Они эффективны при гепатите в независимости от причин его появления. Лекарства уменьшают жировые отложения в печени и фиброз.

По словам гепатолога Сергея Вялова, важно понимать, что все эти правила значительно облегчат жизнь больному, в лучшем случае замедлив развитие болезни. Однако гепатит был и остается опасным и даже смертельным заболеванием. Здоровый образ жизни поможет сделать первый шаг к лечению.