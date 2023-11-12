Ученые назвали страны, которым грозят вспышки супертифа

Ученые США из Йельской школы общественного здравоохранения в штате Коннектикут установили, каким странам угрожают вспышки брюшного тифа с широкой лекарственной устойчивостью, также известного как супертиф. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

© Вечерняя Москва

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году тифом заболели девять миллионов человек, из них скончались 110 тысяч пациентов.

Брюшной тиф вызывается бактерией Salmonella Typhi (S. Typhi). Штамм с широкой лекарственной устойчивостью появился в 2016 году в Пакистане и с тех пор стал самым распространенным вариантом патогена в стране. Так как тиф распространяется через воду и продукты питания, которые заражены фекалиями, содержащими S. Typhi, маловероятно, что он станет причиной вспышек в государствах с высоким уровнем санитарии и чистой воды.

По данным ученых, в первую десятку наиболее уязвимых стран попали Афганистан, Индия, Индонезия, Таиланд, Кения, Малайзия, Бангладеш, Уганда, Шри-Ланка и Филиппины, передает «Газета.ру».